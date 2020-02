Cub Trasporti Napoli: “Condizioni di lavoro vergognose per i lavoratori ex Treninotte” (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di CUB Trasporti Napoli, dove i lavoratori dell’accompagnamento notte attraverso una nota esprimono il loro malcontento: “Dopo oltre 15 anni di servizio come addetti all’ assistenza alla clientela per conto di Trenitalia sugli Intercity-Notte, dopo 14 ore di presidio poiché avevano provato ad assumerci con mansioni da pulitori di bordo e dopo aver corretto 2 volte il contratto di assunzione in seguito alle nostre opposizioni, abbiamo capito che non conta la preparazione, la professione e la qualità in servizio, ma solo una surreale logica d’ interessi atta a puntare sul minor costo del lavoro e lo sfruttamento della manodopera”. “In queste ore, – continua il comunicato – l’Esecutore dell’Esercizio pubblico garantito dallo Stato: ... anteprima24

gazzettanapoli : Cub Trasporti: : condizioni di lavoro vergognose per i lavoratori ex Treninotte di Napoli. 18 ore di lavoro continu… - zazoomblog : Cub Trasporti: “Condizioni di lavoro vergognose per lavoratori ex Treninotte” - #Trasporti: #“Condizioni #lavoro -