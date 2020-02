Cub Trasporti: “Condizioni di lavoro vergognose per lavoratori ex Treninotte” (Di martedì 4 febbraio 2020) Ex Treninotte di Napoli: la Cub Trasporti denuncia “Condizioni di lavoro vergognose per i lavoratori: 18 ore di lavoro continuative”. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Cub Trasporti Napoli su ex Treninotte, in cui i lavoratori dell’accompagnamento notte esprimono il loro malcontento: “Dopo oltre 15 anni di servizio come addetti all’ assistenza alla clientela per conto di Trenitalia sugli Intercity-Notte, dopo 14 ore di presidio poiché avevano provato ad assumerci con mansioni da pulitori di bordo e dopo aver corretto 2 volte il contratto di assunzione in seguito alle nostre opposizioni, abbiamo capito che non conta la preparazione, la professione e la qualità in servizio, ma solo una surreale logica d’interessi atta a puntare sul minor costo del lavoro e lo sfruttamento della manodopera. In queste ore -prosegue la nota- l’Esecutore ... 2anews

