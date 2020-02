Cristiano Ronaldo domani fa 35 ma il regalo è per la Juve: Champions (Di martedì 4 febbraio 2020) Cristiano Ronaldo domani fa 35 ma il regalo lo chiede la Juventus: la Champions. Il fenomeno portoghese e la sua eterna giovinezza 35 anni e non sentirli: domani è il compleanno di Cristiano Ronaldo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sembra che il portoghese versi in una condizione di eterna giovinezza grazie alla cura infinita che ha per ogni aspetto del suo essere. Questo, insieme al talento, gli permette di primeggiare praticamente in tutto. Negli ultimi 2 mesi ha dimostrato di essere ancora il più forte del pianeta ed è la Juventus a volere il regalo: la Champions League. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

goal : Serie A top scorers this season ???? 25 - Ciro Immobile 19 - Cristiano Ronaldo 16 - Romelu Lukaku 14 - Joao Pedro 1… - UEFAcom_it : ??? Doppietta di @Cristiano #Ronaldo e gol di #DeLigt ?? La #Juventus stende 3?-0? la #Fiorentina in #SerieA ?? Il… - ESPNFC : Cristiano Ronaldo in 2020 ?? vs Cagliari ?????? vs Roma ?? vs Parma ???? vs Roma ?? vs Napoli ?? vs Fiorentina… -