Cosenza-Benevento è già cominciata: quanti assenti al “San Vito-Marulla” (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il posticipo della ventiduesima giornata di campionato ha ulteriormente decimato la lista dei partecipanti a Cosenza-Benevento, match in programma domenica sera (ore 21) al San Vito-Marulla. Il derby con la Salernitana aveva già ‘escluso‘ dal prossimo confronto Maggio e Improta, che andranno incontro a squalifica, ma ieri è arrivata un’altra sforbiciata sul piano disciplinare. Il Cosenza, infatti, non avrà a disposizione per lo stesso motivo tre elementi fondamentali per lo scacchiere di Braglia: il portiere titolare Perina (ammonito, era in diffida) e i centrocampisti Sciaudone e Kanoute, entrambi espulsi. A questi nomi vanno poi aggiunti i probabili infortunati. Allo stato attuale sembrano complessi i recuperi di Kragl e Tello in casa giallorossa, dove è da indicare come dubbia anche la presenza di Tuia. Non se la passano ... anteprima24

Max_Mogavero : #Benevento, Inzaghi ne perde cinque per #Cosenza: Kragl, Maggio, Improta, Antei e Tello salteranno la trasferta, sp… - tabellamercatob : Classifica generale #SerieB dopo la 3^ di ritorno #Benevento pareggia ma allunga: +16 sul #Pordenone, sconfitto, +… -