CorSport: la rivoluzione del Napoli passa dal rinnovo dei punti fermi (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Corriere dello Sport fa il punto sul fronte rinnovi. Maksimovic è ormai certo che prolunghi. Il rinnovo di Luperto va solo annunciato. Anche Hysaj potrebbe restare. Zielinski vuole allungare il rinnovo. E poi c’è Milik, “per il quale il problema può essere la clausola”. Ma il capitolo rinnovi sembra adesso riguardare anche Allan. Il brasiliano, scrive il Corriere dello Sport, “è meno certo di un addio rispetto ad appena un anno fa”. Il Napoli è intenzionato a rivoluzionare la squadra, ma anche “a non smontare un apparato consolidato negli anni, solido, certo intaccato dai recenti accadimenti, che però cominciano ad essere seppelliti nella memoria”. Maksimovic, Zielinski, Hysaj, Luperto, Milik e Allan rientrano nel progetto. “La differenza, ovviamente, è anagrafica, ma i contenuti tecnici ed economici sono rassicuranti. Allan e Maksimovic, come Koulibaly, Insigne e Ghoulam, rientrano ... ilnapolista

