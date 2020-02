Corsport: la nuova lista UEFA del Napoli per la Champions (Di martedì 4 febbraio 2020) È scaduto ieri sera a mezzanotte il termine per presentare le liste UEFA per la fase a eliminazione diretta di Champions. Come riporta il Corriere dello Sport, da regolamento, rispetto alla fase a gironi è stato possibile cambiare fino a tre giocatori anche in vista degli innesti per il mercato di riparazione. Il Napoli ha inserito i nuovi arrivati Demme, Lobotka e Politano lasciando fuori dall’elenco Malcuit, Ghoulam e Younes. Portieri 1 MERET 25 OSPINA 27 KARNEZIS Difensori 6 MARIO RUI 13 LUPERTO 19 MAKSIMOVIC 22 DI LORENZO 23 HYSAJ 26 KOULIBALY 44 MANOLAS Centrocampisti 5 ALLAN 8 FABIAN RUIZ 12 ELMAS 20 ZIELINSKI 31 DEMME 68 LOBOTKA Attaccanti 7 CALLEJON 9 LLORENTE 11 LOZANO 14 MERTENS 21 POLITANO 24 INSIGNE 99 MILIK L'articolo Corsport: la nuova lista UEFA del Napoli per la Champions ilNapolista. ilnapolista

