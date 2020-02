Coronavirus, Twitter e il ministero della Salute in campo contro le fake news (Di martedì 4 febbraio 2020) L’iniziativa del social network: chi cercherà notizie avrà informazioni verificate e da fonti autorevoli. Speranza: «Al lavoro per offrire informazioni accurate e tempestive ai cittadini» lastampa

AndreaScanzi : Una delle ricercatrici che ha isolato il #coronavirus, definita “terrona” da #Feltri, prende 16.762 euro lordi l’an… - matteosalvinimi : Per la signora Raggi io “speculo e alimento la psicosi” sul coronavirus. Anche in questo caso quindi è… - RobertoBurioni : Se guidate con prudenza e non fate incidenti questo non significa che essere prudenti è inutile. Vale lo stesso per… -