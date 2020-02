Coronavirus, termoscanner per tutti i passeggeri negli aeroporti italiani (Di martedì 4 febbraio 2020) tutti i passeggeri in arrivo negli aeroporti italiani dall'estero o anche semplicemente in transito, qualunque sia la provenienza dei voli, saranno sottoposti a controlli coi termoscanner così da individuare in modo rapido le persone con una temperatura corporea superiore alla norma ed effettuare controlli più approfonditi atti ad escludere contagio da Coronavirus.È quando annunciato dal capo della Protezione Civile e Commissario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli, che ha precisato come l'unica eccezione sarà rappresentata dall'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino. Lì, trattandosi dello scalo che vede transitare ogni giorno il maggior numero di passeggeri tra tutti gli scali italiani, saranno sottoposti ai controlli con termoscanner anche i passeggeri dei voli nazionali.Ogni aeroporto italiano dovrà installare gli scanner termici nelle aree più idonee ai controlli, in ... blogo

