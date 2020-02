Coronavirus, "termoscanner in tutti gli aeroporti italiani": la scelta del commissario, cresce la paura (Di martedì 4 febbraio 2020) Meglio sopravvalutare il Coronavirus che sottovalutarlo. Su questo sono d'accordo tutti gli esperti, di conseguenza il governo italiano alza il livello di allerta. Il commissario straordinario per l'emergenza, Angelo Borrelli, ha deciso di estendere i controlli con i termoscanner ai passeggeri di tu liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia controlli coi termoscanner per i voli internazionali #coronavirus - MarcG_69 : RT @Pvl_Krv: #Coronavirus. Controlli con i termoscanner sono stati estesi a tutti i voli, compresi quelli europei, ma esclusi quelli nazion… - barbaramasulli : RT @uffstampaTv2000: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? Meno spreco #Cibosprecato 2? Termoscanner agli arrivi #coronavirus 3? Scrutinio… -