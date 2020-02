Coronavirus, Swatch annulla salone di Zurigo. Hyundai ferma gli impianti (Di martedì 4 febbraio 2020) Nessun contagio per lo studente italiano rimasto a Wuhan. Hyundai Motor e la controllata Kia Motors hanno sospeso alcune linee di assemblaggio per la carenza di componenti dalla Cina a causa dell'epidemia. Mentre a Hong Kong si registra il primo morto e in Giappone una nave da crociera con 3.711 persone a bordo è stata messa in quarantena dopo lo sbarco di un passeggero positivo al test Coronavirus e dopo che almeno altre otto persone hanno manifestato sintomi di contagio.Primo morto ad Honk Kong, in Cina 64 decessi in un giorno. Ecco la cronaca di giornata ilsole24ore

