Coronavirus | sviluppato a Padova il nuovo test europeo per la diagnosi

L'Università di Padova ha messo a punto un nuovo test europeo per la diagnosi del Coronavirus 2019-nCoV sulla base delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.Si tratta, fanno sapere dalla struttura Padovana, di un test molto veloce - la risposta viene data in poco più di due ore - e molto preciso in grado di riconoscere la presenza di una serie di patogeni, incluso il Coronavirus che tanta preoccupazione sta destando in tutto il Mondo, anche nelle persone asintomatiche.Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia e virologia all'Università di Padova, ha spiegato a Repubblica che la chiave di questo successo è da ricondurre alla velocità dei ricercatori impegnati nel progetto:Ci siamo mossi non appena è stata resa nota la presenza dell'epidemia del nuovo Coronavirus e abbiamo chiesto all'Azienda ospedaliera di Padova di iniziare a lavorare per realizzare il

