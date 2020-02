Coronavirus, Spallanzani: la coppia cinese “si è aggravata, prognosi riservata” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Nelle ultime ore la coppia cinese ha avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una infezione respiratoria, come segnalato nei casi fino ad ora ripotato in letteratura. Pertanto è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva“: lo ha reso noto il direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive Spallanzani, Francesco Vaia, riferendosi alla coppia cinese ricoverata nella struttura e risultata positiva al Coronavirus . “I pazienti sono monitorati in maniera continuativa e sono sottoposti a tutti le cure, anche farmacologiche del caso, compresi farmaci antivirali sperimentali“. “Le attuali condizioni cliniche sono quindi compromesse ma stazionarie, per cui i medici che li hanno in cura si riservano la prognosi“.L'articolo Coronavirus, Spallanzani: la coppia cinese “si è aggravata, prognosi ... meteoweb.eu

