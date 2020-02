Coronavirus: “Siamo tutti vulnerabili, dobbiamo bloccare la trasmissione” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Prof. Walter Ricciardi, ex presidente dell’Istituto superiore di sanità, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Riguardo l’aspetto della comunicazione nell’ambito dell’emergenza Coronavirus ha dichiarato: “Questa è la prima epidemia dell’epoca dei social media, quindi era prevedibile che si verificasse un’infodemia. La sfida per le istituzioni è quella di gestire questo problema. Abbiamo 3 epidemie: Coronavirus, fake news e la xenofobia che si scatena dopo queste fake news. dobbiamo spiegare le cose, dire sempre la verità e poi la gente capisce. E’ un fatto proprio della natura umana, le cose che non si capiscono determinano reazioni irrazionali. Queste cose stanno succedendo persino in Cina, ci sono cinesi che ... meteoweb.eu

