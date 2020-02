Coronavirus: si è ammalato il medico eroe che per primo ha dato l’allarme (Di martedì 4 febbraio 2020) Li Wenliang, oculista cinese, è stato tra i primissimi alla fine di dicembre a dare l’allarme segnalando la presenza di un virus particolarmente pericoloso: censurato e arrestato per “falso allarme” è stato riabilitato solo successivamente. Ora è anche lui tra i ricoverati per Coronavirus all’ospedale di Wuhan. Si chiama Li Wenliang, è un medico cinese e la sua storia ha fatto nelle scorse settimane il giro del mondo: è stato infatti tra i primissimi a fare l'allarme sulla presenza di un virus che si stava diffondendo a grande velocità nella zona di Wuhan. L'uomo, un oculista, era convinto che si trattasse della Sars e non poteva sapere ancora che invece si trattava del Coronavirus e che la malattia, nel giro di un mese, si sarebbe diffusa in altri paesi del mondo. Li alla fine di dicembre pubblicò un post in una chat tra colleghi per avvisare sul nuovo virus che si stava ... howtodofor

edmondo_minisci : RT @fanpage: #coronavirus, il medico eroe si è ammalato - aranciaverde : RT @fanpage: #coronavirus, il medico eroe si è ammalato - fanpage : #coronavirus, il medico eroe si è ammalato -