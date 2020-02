Coronavirus, si aggravano le condizioni di salute dei due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma (Di martedì 4 febbraio 2020) Coronavirus, Spallanzani: “Aggravate le condizioni dei due turisti cinesi” Si sono aggravate le condizioni di salute dei due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma per il Coronavirus: è quanto emerse dal nuovo bollettino medico diffuso dall’istituto. I due turisti cinesi, ricoverati dallo scorso 29 gennaio, “hanno avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una insufficienza respiratoria, come segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura. Pertanto è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva”. Tutte le notizie sul Coronavirus “I pazienti sono monitorati in maniera continuativa e sono sottoposti a tutte le cure, anche farmacologiche del caso, compresi farmaci antivirali sperimentali. Le attuali condizioni cliniche sono quindi compromesse ma stazionarie, per cui i medici che li hanno in cura si ... tpi

Agenzia_Ansa : Si aggravano le condizioni della coppia cinese ricoverata allo Spallanzani #Coronavirus #Coronaviruschina #ANSA - HuffPostItalia : Coronavirus, si aggravano i coniugi cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma - MediasetTgcom24 : Coronavirus, si aggravano condizioni dei cinesi ricoverati a Roma… -