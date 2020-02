Coronavirus, si aggravano i due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani. Controlli della temperatura estesi a tutti i voli internazionali (Di martedì 4 febbraio 2020) Prognosi riservata per i due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma perché positivo al test: l’ultimo bollettino medico diffuso dall’ospedale parla di un “aggravamento” dovuto a un’insufficienza respiratoria. Mentre il diciassettenne italiano che non è potuto rientrare da Wuhan insieme ai connazionali perché aveva 37,7 di febbre non è positivo al test: non ha contratto la polmonite virale, quindi, e il ministero degli Esteri è al lavoro per poterlo riportare in patria il prima possibile. Intanto i morti per il virus salgono a 425, 64 dei quali nelle ultime ventiquattr’ore nella provincia di Hubei. Oltre 20.400 i contagi. Si registra anche la prima vittima ad Hong Kong, mentre 3.711 persone a bordo di una crociera sono finite in quarantena nella baia di Yokohama in Giappone. Primo contagio in Belgio: tra i nove cittadini rimpatriati ... ilfattoquotidiano

