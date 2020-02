Coronavirus, sale a 492 il bilancio globale delle vittime (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mentre Pechino intensifica le misure per contenere l’epidemia di Coronavirus che sta investendo l’Asia e non solo, il contagio ha causato altre 65 vittime nella provincia cinese di Hubei – l’epicentro virale – portando il bilancio totale delle vittime a 492. Con una vasta zona di contenimento estesa a quattro città cinesi, quarantena estesa martedì, che comprende altri 21 milioni di persone, il bilancio dei contagiati continua a salire: sono stati confermati oltre altri 3.100 altri casi. La situazione nel mondo Il virus ha infettato poco meno di 24.000 persone in tutto il mondo da quando l’epidemia ha preso piede a dicembre nella città cinese di Wuhan. Più di 20 paesi hanno confermato casi di virus, spingendo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a dichiarare l’emergenza sanitaria globale. Francia, Inghilterra e Germania hanno ... open.online

Agenzia_Ansa : Coronavirus, il bilancio sale a 170 morti - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 45 nuovi morti, bilancio sale a 258 - Notiziedi_it : Coronavirus, numero dei contagi sale a 20.400 | Un morto a Hong Kong – Tgcom24 -