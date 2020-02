Coronavirus, quarto bollettino dallo Spallanzani: «I due coniugi cinesi si sono aggravati» (Di martedì 4 febbraio 2020) Si aggravano le condizioni cliniche dei due turisti cinesi, marito e moglie, ricoverati allo Spallanzani e positivi al test del nuovo Coronavirus, attualmente in prognosi riservata. La coppia di turisti cinesi, riferisce il bollettino medico, «nelle ultime ore ha avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una insufficienza respiratoria». Questo tipo di decorso «è segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura». Pertanto, spiegano i medici, è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva. «I pazienti sono monitorati in maniera continuativa e sono sottoposti a tutte le cure, anche farmacologiche del caso, compresi farmaci antivirali sperimentali. Le attuali condizioni cliniche sono quindi compromesse ma stazionarie, per cui i medici che li hanno in cura si riservano la prognosi». Nel bollettino si legge anche che «sono ... open.online

