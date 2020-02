Coronavirus, professore dell’Università di Firenze agli studenti di ritorno alla Cina: “Non presentatevi all’esame” (Di martedì 4 febbraio 2020) Coronavirus, l’avviso del professore dell’università di Firenze agli studenti di ritorno dalla Cina: “Non presentatevi all’esame”. Firenze – E’ psicosi Coronavirus. Nelle ultime ore è stato pubblicato un avviso da parte di un professore dell’università di Firenze che ha deciso di far slittare l’esame per tutti i ragazzi che sono stati in Cina. “L’esame – si legge sul sito – è spostato al 18 febbraio per tutti gli studenti che sono rientrati in Italia dalla Cina dopo il 10 gennaio 2020. Per questi studenti le revisioni riprenderanno il 12 febbraio. Sarà possibile sostenere l’esame anche dopo il 18 febbraio. E’ possibile far revisione via email. Siano pregati di non presentarsi gli studenti prevenienti in particolare da Wuhan“. Il post è stato rimosso dopo le polemiche. La lettera ... newsmondo

NewsMondo1 : Coronavirus, professore dell’Università di Firenze agli studenti di ritorno alla Cina: “Non presentatevi all’esame”… - marcusvelbi : @AlfonsoFuggetta Sì, so che Lei è professore al Politecnico di Milano. Si dia il GIUSTO risalto ai risultati, senz… -