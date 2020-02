Coronavirus, numeri da Apocalisse: la drammatica simulazione della pandemia, scenario da “65 milioni di morti” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Coronavirus si sta rapidamente diffondendo in Cina e anche oltre i suoi confini. Nel momento in cui scriviamo, si registrano 427 morti e 20.661 casi nel mondo. La malattia ha un tasso di mortalità del 4%, secondo gli esperti dell’University of Kent. Tuttavia, secondo una recente simulazione, questi numeri potrebbero salire vertiginosamente. Nell’ottobre 2019, una collaborazione tra il Johns Hopkins Center for Health Security, il Forum Economico Mondiale e la Bill & Melinda Gates Foundation ha presentato un evento chiamato Event 201. Foto Getty Nell’evento, ad esperti medici è stato chiesto di condurre una simulazione che analizzasse la potenziale minaccia di un Coronavirus, un gruppo di virus che include quelli della Sars (Sindrome respiratoria acuta grave) e della Mers (Sindrome respiratoria mediorientale). La simulazione ha sinistramente rispecchiato l’attuale epidemia ... meteoweb.eu

livetennisit : Notizie dal Mondo: Per il Coronavirus cambia il programma di Fed Cup. Andy Murray e il consiglio di Correja. Domini… - AntonellaStara2 : RT @marinellazetti: Numeri non parole. #coronavirus - zazoomblog : Coronavirus i numeri di un epidemia…forse: 20mila infezioni 425 vittime - #Coronavirus #numeri #epidemia…forse: -