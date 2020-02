Coronavirus, negozio cinese a Cosenza: “Gestito solo da italiani fino alla fine dell’emergenza” (Di martedì 4 febbraio 2020) Effetti della psicosi da Coronavirus: Pan C Moda, negozio cinese di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, ha deciso di lasciare a casa i dipendenti cinesi: "Sarà gestito solo esclusivamente da vostri connazionali (italiani), fino a quando si calmerà la situazione". In un lungo post su Facebook i gestori sottolineano che nessuno sarà licenziato ma "in giro c'è troppo razzismo". Non sono mancate le polemiche: "Iniziativa che fomenta l'ignoranza". fanpage

