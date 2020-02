Coronavirus, ministro Azzolina contro isolamento bambini provenienti da Cina: “A scuola si va” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, risponde ai presidenti di Regione leghisti che chiedono l'isolamento degli studenti che vengono dalla Cina, impedendo il loro accesso a scuola per 14 giorni: "Mi sento di tranquillizzare gli studenti e le famiglie: la scuola resta un luogo di inclusione per cui a scuola si va". fanpage

