Coronavirus, Ministero della Salute: “A Fiumicino e corridoi sanitari e scanner termici su tutti gli arrivi” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Rafforzare sensibilmente i controlli e il personale medico e sanitario in tutti gli aeroporti e i porti. A Roma Fiumicino si stanno attivando in queste ore corridoi sanitari e scanner termici su tutti gli arrivi“: lo ha stabilito la task-force sul Coronavirus 2019-nCoV del Ministero della Salute che si è riunita questa mattina alla presenza del ministro, Roberto Speranza. La decisione è stata presa insieme alla Protezione Civile.L'articolo Coronavirus, Ministero della Salute: “A Fiumicino e corridoi sanitari e scanner termici su tutti gli arrivi” Meteo Web. meteoweb.eu

