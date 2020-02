Coronavirus: Londra, Parigi e Berlino invitano i cittadini a lasciare la Cina. Più gravi le condizioni della coppia ricoverata a Roma (Di martedì 4 febbraio 2020) Per l'Oms non siamo ancora alla pandemia. Il premier Conte da Londra: nessuno approfitti dell'emergenza per discriminare. Hyundai Motor e la controllata Kia Motors hanno sospeso alcune linee di assemblaggio per la carenza di componenti dalla Cina a causa dell'epidemia. Mentre a Hong Kong si registra il primo morto e in Giappone una nave da crociera con 3.711 persone a bordo è stata messa in quarantena dopo lo sbarco di un passeggero positivo al test Coronavirus. Al 3 febbraio registrati in Cina 425 decessi e 20.438 contagiati. Ecco la cronaca di giornata ilsole24ore

babetta123 : - RomaSette : #Coronavirus, Conte: «In Italia situazione sotto controllo». Dopo la presentazione di #Cop26 e l’incontro con il pr… -