Coronavirus | la ricercatrice che lo ha isolato | “Ringrazio mio marito che cambiava i

Quanti sono i "colleghi" precari della ricercatrice che isolato il Coronavirus : Francesca Colavita, una delle ricercatrici dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, è solo una delle tante precarie attive negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura pubblica che rispondono al ministero della Salute per la loro attività di ricerca sanitaria. Secondo la Cgil, sono circa 3.500 i ricercatori precari che lavorano con contratti co.co.co, borse di studio, partite iva, nei ...

Coronavirus - la ricercatrice dello Spallanzani frena gli entusiasmi : "Per il vaccino ci vorrà ancora tempo" : L'ospedale Spallanzani di Roma è riuscito a isolare il Coronavirus, facendosi riconoscere a livello mondiale. A frenare un poco gli entusiasmi ci ha però pensato la stessa ricercatrice, Concetta Castilletti: "Per il vaccino ci vorrà ancora tempo". A riferito in collegamento con la trasmissione Agorà

Francesca Colavita - la ricercatrice che ha isolato il Coronavirus : “Precaria da 1500 euro al mese” : Francesca Colavita, è questo il nome della ricercatrice che è riuscita a isolare il Coronavirus, la 30enne del molise è tra le ricercatrici dell'ospedale Spallanzani che sono riuscite a isolare il famoso virus di Wuhan. Eppure… La giovane ricercatrice, non ha nemmeno un contratto è precaria. “Sono sei anni che lavoro qui, prima con un co.co.co, ora con un contratto annuale. Guadagno sui 20 mila euro annuo. L’Italia deve dare più dignità ai ...

