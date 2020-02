Coronavirus, la Farnesina conferma: il 17enne italiano a Wuhan non ha contratto il virus (Di martedì 4 febbraio 2020) L’isolamento del virus da parte del team tutto al femminile del reparto biologia dello Spallanzani, poi il test messo a punto dall’Università di Padova. Non smettono di arrivare buone notizie per l’Italia sul fronte Coronavirus. Ora ne arriva una direttamente dall’epicentro del contagio: Wuhan. Finalmente il diciassettenne italiano di Grado rimasto lì in quarantena potrà uscire: non ha il Coronavirus. Lo confermano fonti della Farnesina. Il giovane, che domenica notte non era potuto partire con gli altri 56 connazionali con l’aereo messo a disposizione dall’Aeronautica militare perché aveva 39 di febbre, è stato sottoposto al test per verificare l`eventuale contagio. Che, come detto, ha dato esito negativo. Non è finita, però. Il liceale, che si trova in un bed & breakfast di Wuhan accudito da due italiane incaricate dalla nostra ambasciata, ha ancora la febbre. Gli era scesa in ... caffeinamagazine

