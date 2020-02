Coronavirus, la battaglia dell’Oms contro le fake news: «Aglio e olio di sesamo non proteggono dal virus» (Di martedì 4 febbraio 2020) Un’infodemia. Così l’Organizzazione mondiale della sanità ha definito le fake news sul Coronavirus. E contro esse ha ingaggiato una battaglia senza quartiere. Un’overdose di informazioni spesso non affidabili e numerosi miti da sfatare da cui l’organizzazione mette in guardia, fra cui la convinzione che Aglio, olio di sesamo, collutorio e acqua e sale possano aiutare a prevenire il contagio. L’Oms ha deciso di combattere le bufale sullo stesso terreno dove proliferano e cioè sui social network. L’account Twitter ufficiale dell’Oms ha infatti pubblicato gli avvertimenti attraverso diverse infografiche che spiegano, ad esempio, che «non ci sono prove che il risciacquo regolare del naso con soluzione salina aiuti a proteggere dalle infezioni causate dal nuovo virus». I tweet dell’account ufficiale dell’Organizzazione Mondiale ... open.online

