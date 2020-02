Coronavirus: in Cina pena di morte per chi contagia intenzionalmente, migliora il paziente curato con il farmaco contro l’Ebola (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I casi di Coronavirus sono arrivati a 20.704 in 24 Paesi diversi, mentre il numero delle vittime è salito a 427, dopo il secondo decesso registrato fuori dalla Cina ad Hong Kong. “È importante sottolineare che il 99% dei casi è in Cina e il 97% dei decessi è nella provincia di Hubei. Questa è ancora prima di tutto un’emergenza per la Cina“, ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il rischio che il virus diventi più diffuso a livello globale “rimane elevato“, ha ammesso, e per questo è possibile sconfiggere l’epidemia solo con “la solidarietà globale” e attraverso la condivisione di “informazioni dettagliate“, sia sulla gravità epidemiologica e clinica che sui risultati di studi e indagini. Il Coronavirus può diventare una pandemia? Ecco cosa ... meteoweb.eu

