Coronavirus, il virologo Burioni sta con la Lega: “L’unica arma è l’isolamento” (Di martedì 4 febbraio 2020) L’allarme Coronavirus continua a essere alto: secondo le fonti ufficiali, a oggi si contano 426 morti e più di 20mila contagiati. Proprio per questo motivo l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria globale, considerando che il virus si è già espanso in 23 Paesi infettando 153 persone fuori dalla Cina. La decisione dell’OMS trova il pieno appoggio del virologo Roberto Burioni, che addirittura si è schierato dalla parte dei quattro governatori della Lega che hanno chiesto al ministro Roberto Speranza maggiore attenzione nelle scuole. Coronavirus, Roberto Burioni: “L’unica arma è l’isolamento” Come si legge nel suo sito “MedicalFacts“, il virologo sostiene che il Coronavirus sia “molto contagioso, causa una malattia che sembra essere grave e contro di essa non abbiamo né ... urbanpost

La7tv : #lariachetira Parla il virologo Fabrizio #Pregliasco: 'Non ci deve essere la paura di incontrare il #Coronavirus pe… - AndreaMarcucci : In pochi giorni Matteo #Salvini è passato da molestatore al citofono a virologo d'assalto. Anche il #coronavirus s,… - chetempochefa : ?? Domani a #CTCF, per parlare della situazione e degli ultimi sviluppi del #coronavirus, avremo con noi il virologo… -