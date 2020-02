Coronavirus | il video del rettore dell’Università per stranieri di Siena con gli studenti

Coronavirus Italia : circa 40 in osservazione allo Spallanzani – VIDEO : Paura per il Coronavirus in Italia: circa 40 in osservazione allo Spallanzani, non si contano più i casi di psicosi di massa e le polemiche. allo Spallanzani ci sono 39 persone sotto osservazione per il rischio Coronavirus. È quanto si legge nel bollettino quotidiano diffuso dall’ospedale della Capitale, noto per essere un centro di eccellenza […] L'articolo Coronavirus Italia: circa 40 in osservazione allo Spallanzani – VIDEO ...

Psicosi Coronavirus: polemiche contro Non è l'Arena – VIDEO: polemiche contro Non è l'Arena per un servizio mandato in onda ieri sera sulla Psicosi Coronavirus in Italia: cosa è successo in trasmissione. La trasmissione Non è l'Arena, condotta da Massimo Giletti, finisce nella bufera per un servizio sul Coronavirus andato in onda nella puntata di ieri. Non è piaciuta ai telespettatori la candid camera

Selvaggia Roma - frasi choc sul Coronavirus: "Sono razzista contro i cinesi" – VIDEO: Selvaggia Roma su Instagram ha svelato di essere razzista contro i cinesi, ecco cosa ha detto sul Coronavirus Selvaggia Roma è finita nella bufera nelle ultime ore. Il motivo? Le sue frasi choc sui cinesi e il Coronavirus. L'influencer tramite una Instagram Stories si è scagliata contro i cinesi dicendo che si sono fatti scappare

Coronavirus - genitori di Lorenzo: "Non ci hanno fatto entrare". VIDEO: Ha fatto in tempo a mandare solo un sms alla madre con scritto "atterrati". Per ora nè Alessandra Genco nè Giulio Di Berardino, genitori di Lorenzo, sono riusciti a parlare con il figlio che in mattinata è sbarcato a Pratica di Mare assieme ad altri 55 italiani rientrati da Wuhan (FOTO). "Il colonnello della caserma ci ha detto che non potremo entrare per vederlo - ha spiegato il papà di Lorenzo, in attesa davanti alla struttura

Thailandia: medici scoprono una cura per il Coronavirus – VIDEO: In Thailandia è stata trovata una cura per combattere il coronavirus, una paziente cinese è risultata negativa al virus dopo 48 ore dal trattamento Il coronavirus continua a far preoccupare la popolazione. Da giorni non si fa infatti che parlare del virus e delle sue gravi conseguenze. In Thailandia è stata però trovata una cura

Coronavirus: trovata la cura in Thailandia. Si guarisce in 48 ore -VIDEO: Coronavirus | La cura dell'epidemia è stata finalmente trovata. A scoprirla, un gruppo di medici in Thailandia Stando a quanto riportato dal portale Agi, è stata finalmente trovata la cura per il Coronavirus. La cura, come anticipato, è stata trovata in Thailandia. Il dottor Kriengsak Attipornwanich ha rivelato che ad una paziente cinese di 71

Cina: inquietante invasione di corvi nella zona di Wuhan - città dove si è sviluppato il Coronavirus [VIDEO]: Ancora Wuhan. Ancora una volta uno strano evento legato agli animali che arriva direttamente dalla cittadina cinese dalla quale è partita l'epidemia di coronavirus, che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso. Sui social è stato pubblicato un video nel quale è ben visibile una vera e propria invasione di corvi. Una scena reale e accaduta poche ore fa, sebbene sembri la scena di un film horror.

Coronavirus - pronto l'ospedale di Wuhan costruito in 10 giorni – Il video del time lapse: Sono bastate poco meno di due settimane dalle autorità cinesi per costruire un nuovo ospedale a Wuhan per il trattamento dei pazienti affetti da Coronavirus. I lavori di costruzione erano cominciati lo scorso 25 gennaio. Nell'ospedale Huoshenshan lavoreranno 1.400 medici militari, e la struttura inizierà a ricevere i pazienti a partire da domani, 3 febbraio. Già nei giorni scorsi era diventato virale il video in cui si vedevano decine di

Il Coronavirus spaventa anche il mondo dei videogiochi?: Il Coronavirus e la paura che il contagio possa estendersi non sta risparmiando neanche il mondo dei videogame. Nelle ultime settimane, con l'aggravarsi della crisi sanitaria, sono stati annullati eventi di primo piano previsti in Cina o nella vicina Taiwan per evitare l'aggravarsi della situazione. A essere colpiti sono stati innanzitutto gli eventi legati agli eSport. Il mondo dei videogiochi competitivi è infatti uno dei settori che sta

Il televideo annuncia l'arrivo del Coronavirus a Cecina: ennesima fake news in Italia: Sta girando in queste ore l'ennesima bufala sul Coronavirus in Italia, questa volta in merito alla presunta diffusione a Cecina, nei pressi di Livorno, che sarebbe stata annunciata tramite il televideo oggi 1 febbraio. Un'altra fake news, concepita con il chiaro intento di alimentare allarmismo in Italia, come è avvenuto qualche giorno fa a proposito di una segnalazione diramata da un ospedale di Lecce. Oggi come allora, occorre

Giulia De Lellis ha paura del Coronavirus | Mascherina in viaggio | Video: Giulia De Lellis ha pura del Coronavirus? Ecco che l'influencer e Caterina, cognata di Andrea Iannone, decidono di raccontare il loro modo di fare precauzione in questi giorni. Sono giorni pieni di ansie e di paure per via della nuova influenza che ha messo in allerta il mondo per via del Coronavirus che si sta

Coronavirus - Barbara D'Urso lo affronta con un gesto coraggioso [VIDEO]: Durante l'ultima diretta di Pomeriggio 5, la conduttrice compie un gesto che in molti hanno definito coraggioso. Barbara D'Urso 'affronta' il Coronavirus e nella puntata dello scorso 31 gennaio 2020, in diretta, mangia del cibo cinese. La nuova epidemia che è partita dalla Cina (con più precisione dalla provincia di Wuhan) e si sta diffondendo in alcune parti del mondo, fino ad arrivare in Italia (dove sono stati scoperti