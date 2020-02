Coronavirus | il sindaco choc | “Almeno morissero solo i cinesi…”

Coronavirus Sarno - il sindaco scongiura l’allarme : Una coppia cinese si è presentata al presidio ospedaliero ‘Martiri di Villa Malta’ di Sarno, nel Salernitano, con sintomi influenzali e indossando le mascherine antivirus. A scopo precauzionale, l’Asl di Salerno, nel cui ambito di competenza rientra l’ospedale sarnese, ha attivato il protocollo ministeriale previsto per eventuali casi sospetti di Coronavirus, mettendo in isolamento l’uomo e la donna. Nel nosocomio, ...

Allarme Coronavirus a Sarno - il sindaco : “Il Protocollo è stato attivato” : Tempo di lettura: 2 minutiSarno (Sa) – E’ Allarme Coronavirus in provincia di Salerno. Nella serata di ieri, infatti, una coppia cinese si è recata all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, con sintomi influenzali e indossando le mascherine. La notizia preoccupante è che la donna è tornata da dieci giorni da una città che dista circa 400 km da Wuhan mentre il marito è rimasto in Italia. Immediatamente sono ...

Paura Coronavirus a Bacoli - il sindaco Della Ragione : ‘Diffuse notizie false - no a psicosi’ : Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha rassicurato i suoi concittadini su Facebook: sono false le notizie sul ritorno di bambini cinesi dalla Cina ed esiste una task force specifica per prendere in carico tutte le segnalazioni di casi sospetti di coronavirus. Infine, il sindaco ha lasciato il suo numero di telefono: "Potete contattarmi per future preoccupazioni".Continua a leggere

Coronavirus - il sindaco di Sorrento : I due cinesi ricoverati allo Spallanzani non sono mai passati per qui : La notizia che i due cittadini di nazionalità cinese ricoverati allo Spallanzani di Roma perché positivi al Coronavirus avessero fatto tappa nei giorni scorsi a Sorrento e’ infondata. A smentire voci legate a una dichiarazione di un responsabile sanitario di Cassino a un quotidiano locale, il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, in una nota. “Messi in atto i controlli di rito, e avviati tutti i contatti istituzionali con le autorità ...

Coronavirus - il sindaco di Sorrento : “I due contagiati mai stati qui. Niente psicosi” : La comitiva della quale facevano parte anche i due turisti cinesi contagiati dal Coronavirus a Roma è passata anche per Sorrento. Il sindaco Giuseppe Cuomo ci ha però tenuto a precisare che i due contagiati non sono mai passati per la città della provincia partenopea: "Nessuna psicosi per il virus".Continua a leggere

Coronavirus - i cinesi contagiati sono stati a Sorrento? Federalberghi e il sindaco : Non siamo stati informati : A dare una risposta definitiva potranno essere solo la prefettura di Napoli o la questura del capoluogo campano. Resta quindi per ora solo una ipotesi il fatto che i due turisti cinesi risultati positivi al Coronavirus siano passati da Sorrento prima di arrivare a Roma. “siamo in contatto con le autorità per avere notizie precise sul passaggio della comitiva di cui facevano parte i due”, conferma il sindaco di Sorrento, Giuseppe ...

Allarme Coronavirus in Costiera - il sindaco di Sorrento : “Attendiamo notizie” : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, attende notizie per poi decidere quali provvedimenti prendere “e appena avremo certezze ci muoveremo di conseguenza”. “Siamo in contatto con Prefettura e Questura – dichiara il primo cittadino – per avere notizie precise sul passaggio a Sorrento della comitiva di cui facevano parte i due turisti cinesi colpiti dal ...

Coronavirus - i cinesi contagiati erano passati per Sorrento? Federalberghi e il sindaco : Non siamo informati : A dare una risposta definitiva potranno essere solo la prefettura di Napoli o la questura del capoluogo campano. Resta quindi per ora solo una ipotesi il fatto che i due turisti cinesi risultati positivi al Coronavirus siano passati da Sorrento prima di arrivare a Roma. “siamo in contatto con le autorità per avere notizie precise sul passaggio della comitiva di cui facevano parte i due”, conferma il sindaco di Sorrento, Giuseppe ...

Civitavecchia - Coronavirus nave crociera/ Esami negativi - ma sindaco blocca i 6mila : Civitavecchia, allarme Coronavirus in nave da crociera 'Costa Smeralda': primi risultati negativi ma resta divieto sbarco ai 6mila a bordo

Coronavirus - nave bloccata a Civitavecchia. Esami rassicuranti ma il sindaco blocca lo sbarco : Coronavirus, i casi sospetti in Italia. A Civitavecchia migliaia di persone bloccate a bordo di una nave da crociera dove si sono registrati due casi sospetti. Ma i primi Esami sui soggetti sono rassicuranti. ROMA – Coronavirus, i casi sospetti in Italia. A Civitavecchia una nave è stata bloccata per la presenza a bordo di un turista cinese con la febbre alta. I primi Esami sono rassicuranti ma il sindaco ha bloccato lo sbarco dei ...

Coronavirus - tensione sulla nave ferma a Civitavecchia : il sindaco nega lo sbarco : Di qualche ora fa la notizia di una nave da crociera della compagnia Costa crociere ferma, nel porto di Civitavecchia – in provincia di Roma – per due sospetti casi di Coronavirus a bordo. Una coppia, marito e moglie originari di Macao, che in prima battuta si era detto accusassero entrambi i sintomi del virus che sta minacciando la popolazione. Coronavirus, negativo il test sulla donna a bordo della nave Dopo l’arrivo a bordo della ...

Coronavirus - sindaco Civitavecchia dice no allo sbarco : “Siete pazzi? È pericoloso” : Sembrava tutto finito, e invece no. La paura del contagio da Coronavirus si fa sentire forte e chiaro a Civitavecchia, dove i passeggeri della nave da crociera Costa Smeralda stanno ancora aspettando di poter scendere – e altri ancora, invece, di poter salire. “Abbiamo il permesso di sbarcare”. Questo era l’ordine di “via libera allo […] L'articolo Coronavirus, sindaco Civitavecchia dice no allo sbarco: ...

Coronavirus - a Civitavecchia 7 mila bloccati su nave da crociera : negativi gli esami sulla coppia a bordo. Il sindaco : «No allo sbarco» : È solo uno il caso sospetto di Coronavirus a bordo di una nave Costa Crociere ferma nel porto di Civitavecchia e non due, come appreso in un primo momento. Marito e...

Coronavirus - il sindaco di Civitavecchia nega lo sbarco. Farnesina : evitare viaggi a Hubei : Già ammalate più di 6mila persone, stop alla nazionale di calcio femminile, rischio emergenza internazionale. Le vittime salgono a 170. Allarme Fed: «Così si ferma la crescita»