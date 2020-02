Coronavirus | il nuovo bollettino dello Spallanzani | “Condizioni dei coniugi cinesi

Un’altra persona è morta per il nuovo Coronavirus fuori dalla Cina : La seconda, un 39enne di Hong Kong, con precedenti problemi medici: intanto il numero di casi nel mondo ha superato i 20mila

Coronavirus - nuovo focolaio a Pechino : 9 contagiati in ospedale : Un focolaio di nuovi casi di Coronavirus è stato confermate nell’ospedale Fuxing della Capital Medical University di Pechino. Lo comunica oggi la struttura in una conferenza stampa. Miao Jianhong, vicedirettore del distretto di Xicheng della capitale, dove si trova l’ospedale, rivela che i nove casi confermati, di cui cinque operatori medici e quattro pazienti ospedalizzati nella terapia intensiva del reparto di cardiologia, sono ...

Coronavirus - terzo bollettino dallo Spallanzani : negativo il nuovo paziente. Stabili i due turisti cinesi : Restano stazionarie le condizioni di salute della coppia di turisti cinesi infettati dal Coronavirus e ricoverati all’istituto Spallanzani di Roma. Sono gravi invece le condizioni di un paziente straniero, arrivato nella tarda serata di ieri allo Spallanzani e che attualmente si trova in rianimazione. Due ore dopo la diffusione del terzo bollettino medico, la direzione dello Spallanzani ha comunicato all’assessorato regionale che ...

Perché il nuovo Coronavirus è peggio della Sars : Mentre rimbalzano statistiche e stime per misurare l’incidenza del nuovo coronavirus 2019-nCoV, il paragone (e la memoria) continua ad andare all’epidemia di Sars; una sfida che il mondo ha dovuto affrontare nel corso del 2003. Dal suo sito di informazione scientifica “Medical Facts, il professor Roberto Burioni ha postato un grafico, estrapolato da uno speciale del New York Times, per mostrare l’enorme differenza in ...

A cosa servono i porti chiusi per il nuovo Coronavirus? : Questa mattina ad Agorà il deputato della Lega Claudio Durigon è tornato a chiedere “porti chiusi” per fermare il nuovo coronavirus 2019-nCoV. La ricetta della Lega è sempre la stessa: che si tratti di “fermare gli sbarchi” o di “fermare il virus” l’importante è chiudere i porti. Se la Lega fosse al governo per fermare il contagio da coronavirus secondo Durigon «continueremmo il Decreto Sicurezza, ...

Spallanzani - nuovo straniero in osservazione : in corso test Coronavirus : Luca Sablone Si attendono i risultati: "Il paziente è in condizioni compromesse". Intanto sono stati dimessi 20 pazienti; altrettanti ancora sotto osservazione Ultimi aggiornamenti arrivano dall'Istituto Nazionale per le malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", che ha diramato una nota per fornire le novità sulla situazione Coronavirus. Nel bollettino medico diffuso si legge che un cittadino straniero, nella tarda serata di ...

Coronavirus - giunto a Pratica di Mare l'aereo con 56 italiani da Wuhan. Nuovo caso sospetto allo Spallanzani : A bordo del volo militare anche 6 bambini. Un nostro connazionale con la febbre è rimasto in Cina, ricoverato per sicurezza

