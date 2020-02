Coronavirus, il ministro dell’Economia Gualtieri va a cena al ristorante cinese (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, è stato a cena in un ristorante cinese di Roma in solidarietà verso la comunità cinese, sotto attacco in questi giorni a causa della psicosi da Coronavirus. Gualtieri, 53 anni, romano, candidato alle suppletive del I municipio di Roma, è stato al celebre ristorante cinese Hang Zhou, più semplicemente noto come “da Sonia”, in Via Principe Eugenio, quartiere Esquilino, a Roma. Il ministro ha parlato sia con la titolare del locale che con altri rappresentanti della comunità. “Sono venuto insieme con il Pd di Roma nel ristorante simbolo della comunita’ cinese per un gesto di amicizia e solidarietà in un momento difficile”, le parole di Gualtieri. “Penso sia un segnale di civiltà nei confronti di una comunità che sta pagando il costo di una preoccupazione che coinvolge il mondo intero ma che in questo momento non deve ... tpi

