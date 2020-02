Coronavirus, il mini-rimbalzo dei mercati può durare? I fattori da tenere d’occhio (Di martedì 4 febbraio 2020) Per i broker l'intervento della banca centrale cinese e la volontà di Pechino di limitare gli effetti del Coronavirus stanno contribuendo al recupero, ma l'ottimismo è dettato anche dall'andamento dell'economia americana e dall'euforia per l'azienda di Elon Musk che sta volando a Wall Street ilsole24ore

gigilorenz : RT @NiccoMagnani: Coronavirus, mini ‘fact checking’: non siamo stati i primi ad isolare il virus e il team dello Spallanzani ha 3 donne e 2… - NiccoMagnani : Coronavirus, mini ‘fact checking’: non siamo stati i primi ad isolare il virus e il team dello Spallanzani ha 3 don… - Mini_Moni__ : RT @_libellula70: “Numero morti in italia negli ultimi 7 giorni: Influenza comune 19 Coronavirus 0 Femminicidio 6.” E l’ignoranza ne fa d… -