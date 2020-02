Coronavirus. Il falso video dei medici americani che pregano prima di recarsi in Cina (Di martedì 4 febbraio 2020) Il 3 febbraio 2020 l’utente Twitter @FDCSoCalLA pubblica un video in cui sostiene che un gruppo di medici e di infermieri americani starebbero pregando per prepararsi alla loro missione umanitaria in Cina per aiutare i loro colleghi contro il Coronavirus. Attraverso questo video l’utente @FDCSoCalLA critica l’atteggiamento del governo degli Stati Uniti nei confronti dei loro cittadini a Wuhan mettendolo a confronto con i medici volontari del video. In realtà il video circolava già nel 2018, come possiamo vedere dal tweet dell’utente Isaac (@gospelverity): Leggi anche: Coronavirus, negozio cinese deserto. Il proprietario: «Rischio di chiudere, tutti mi guardano male. Mia figlia non va a scuola»Italia prima al Mondo a isolare il nuovo Coronavirus? Hanno sequenziato il suo «Dna»? NoNo! Non ci sono 27 casi di Coronavirus presso l’Umberto I di ... open.online

ricpuglisi : Massimo rispetto per i medici dello Spallanzani e di ogni ospedale ma: siamo sicuri che siano stati loro a isolare… - Anna040248 : RT @rexam14: Sono due giorni che ogni TG ripete che l'Italia è stato il primo Paese ad isolare il #coronavirus: è semplicemente falso, dato… -