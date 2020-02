Coronavirus, il direttore di Amnesty Italia: «Vergognosa ondata di sinofobia» (Di martedì 4 febbraio 2020) «Flussi incontrollati di affermazioni scientificamente infondate o del tutto false, dichiarazioni irresponsabili di esponenti politici, provvedimenti incomprensibili di enti locali e un’informazione ossessivamente concentrata sul Coronavirus hanno dato luogo a una Vergognosa ondata di sinofobia nel nostro paese». Gianni Ruffini, direttore generale di Amnesty International Italia, denuncia come l’emergenza da Coronavirus stia portando ad episodi discriminatori, gesti a sfondo razzista, insulti nei confronti della comunità cinese. «Persone di nazionalità cinese, cittadini Italiani di origine cinese, asiatici sospettati a prima vista di essere cinesi – aggiunge – sono visti come degli untori a prescindere dalle loro storie personali». Ruffini precisa poi come a farne le spese siano soprattutto i bambini, «il cui diritto all’educazione è messo a rischio ... open.online

