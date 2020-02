Coronavirus, i 56 italiani in isolamento alla Cecchignola (Di martedì 4 febbraio 2020) Stanno tutti bene anche se sono stati portati per precauzione nella stuttura militare allestita alla Cecchignola, alle porte di Roma, i 56 italiani rimpatriati nella mattinata del 3 febbraio 2020 dalla città di Wuhan, in Cina grazie a un ponte aereo organizzato dal Ministero della Difesa, in collaborazione con il Ministero degli Esteri e quello della Salute. Resteranno in isolamento e sotto osservazione per 2 settimane, il periodo di potenziale incubazione del nuovo Coronavirus. A riportare a casa i nostri connazionali, un velivolo KC767A del 14esimo Stormo dell'Aeronautica militare, atterrato nella tarda mattinata all'aeroporto militare di Pratica di Mare, proveniente da Wuhan con un volo diretto. L'aereo, messo a disposizione dal Comando Operativo di Vertice Interforze, era anche equipaggiato con una sistema sanitario di bio-contenimento per eventuali casi di sospetto contagio, che ... ilfogliettone

