Coronavirus | i 2 turisti cinesi in prognosi riservata

I due turisti cinesi risultati positivi test per Coronavirus sono ricoverati in prognosi riservata allo Spallanzani di Roma. Le loro condizioni di salute si sono aggravate a seguito di un' insufficienza respiratoria. Il Centro di Malattie Infettive ha fatto sapere che i medici hanno riscontrato un' insufficienza respiratoria sui due turisti cinesi ricoverati giovedì scorso allo Spallanzani perché risultati positivi al test per il Coronavirus ed ora si trovano ricoverati in prognosi riservata. Al momento non abbiamo ulteriori notizie al riguardo. Ricordiamo che giovedì scorso Giuseppe Conte, in una conferenza stampa, ha dichiarato che in Italia abbiamo due casi accertati di Coronavirus. I due turisti cinesi sono marito e moglie di 67 e 66 anni provenienti dalla provincia di Wuhan

