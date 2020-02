Coronavirus, Hong Kong: «Nessuna psicosi ma le mascherine qui sono finite, arrivano dall’Italia» – Il racconto (Di martedì 4 febbraio 2020) A Hong Kong vivono più di sette milioni di abitanti. In queste settimane, per il dilagare del Coronavirus e delle cronache locali che a tutte le ore battono bollettini medici, il traffico per le strade si è dimezzato, così come nei treni della metropolitana. E poi le code alle casse nei supermercati, ogni cosa sta vedendo un progressivo diminuire dell’afflusso di gente. Nel frattempo, è stata registrata la prima vittima e centinaia di medici e paramedici stanno scioperando e manifestando in città per chiedere al governo locale la chiusura del confine con la Cina. «Siamo a dodici casi, anche se non ho ancora letto l’ultimo bollettino medico. Diciamo che qui in città, rispetto alla Cina in generale, la situazione è più tranquilla». Antonio vive e lavora a Hong Kong da quasi trent’anni per una società che si occupa di import-export. Quando lo raggiungiamo al ... open.online

