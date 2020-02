Coronavirus, due casi sospetti in provincia di Salerno: le ultime (Di martedì 4 febbraio 2020) Coronavirus, due casi sospetti in provincia di Salerno: una coppia cinese si sarebbe presentata al presidio ospedaliero ‘Martiri di Villa Malta’ di Sarno. Altri casi sospetti di Coronavirus in Italia, questa volta in Campania. A Sarno (provincia di Salerno) – secondo quanto riferito dal sito dell’Agi – una coppia di cinesi si sarebbe presentata all’ospedale … L'articolo Coronavirus, due casi sospetti in provincia di Salerno: le ultime proviene da www.inews24.it. inews24

