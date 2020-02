Coronavirus, crollano le prenotazioni nei ristoranti cinesi: a Milano locale costretto a chiudere (Di martedì 4 febbraio 2020) ristoranti cinesi in crisi per colpa dei pregiudizi e delle fake news. Gli effetti della psicosi da Coronavirus si fanno sentire a Milano e non solo. La piattaforma ha registrato un calo del 43 per delle prenotazioni nei ristoranti cinesi a partire dal 20 gennaio. A Milano il Wheat Restaurant, nella zona di via Padova, ha annunciato la chiusura a tempo indeterminato. milano.fanpage

