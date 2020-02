Coronavirus, Conte: “La situazione è sotto controllo. Le esagerazioni ci fanno male. No a discriminazioni e violenze. E’ necessario fidarsi delle autorità” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Non ci sono i presupposti per allarme o panico”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo da Londra, a proposito dell’epidemia di Coronavirus. La situazione è sotto controllo. C’è qualcuno che ieri mi ha proposto anche la sospensione del Trattato di Schengen. Non ci sono le condizioni. No alle esagerazioni che fanno male. Ieri sera – ha spiegato Conte – al termine della riunione ho invitato tutti a stare attenti perché qualche segnale di discriminazione potrebbe tramutarsi in episodi di violenza. Chiunque ha un ruolo di rappresentanza politica ha un dovere di dare un messaggio di serenità e tranquillità, la situazione è assolutamente sotto controllo. Nessuno pensi di approfittare di questa situazione per azioni discriminatorie o addirittura per episodi di violenza”. “Alcuni dossier – ha aggiunto il premier ... lanotiziagiornale

