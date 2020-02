Coronavirus, contagiato il medico eroe cinese che per primo lanciò allarme (Di martedì 4 febbraio 2020) Li Wenliang venne screditato dalle autorità e minacciato dalla polizia, poi fu riabilitato. Lo scorso 10 gennaio ha contratto il virus. Per lui è stato necessario il ricovero in intensiva repubblica

AnnaAscani : Questa sì che è una buona notizia! Non è stato contagiato dal #coronavirus lo studente italiano che non è potuto pa… - Tg3web : #Coronavirus Si aggravano le condizioni dei due cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma. A causa di un’insuffici… - HuffPostItalia : Non sbarca nessuno. Passeggero contagiato dal coronavirus, quarantena per 3.500 sulla nave -