Coronavirus, contagiato anche il medico eroe che per primo diede l'allarme (Di martedì 4 febbraio 2020) Lavinia Greci Li Wenliang, oculista cinese 34enne, che aveva avvertito alcuni colleghi della possibilità della diffusione di una nuova epidemia di Sars, era stato accusato dalle autorità di far circolare notizie false Sarebbe stato il primo, in Cina, a dare l'allarme della presenza di un virus misterioso che si stava diffondendo a grande velocità nella zona di Wuhan, una delle province più vaste del Paese asiatico. E in queste ore, secondo quanto riportato da Fanpage, sarebbe stata confermata la notizia che Li Wenliang, il medico cinese 34enne che prima di tutti ha parlato della circolazione del Coronavirus, è risultato positivo al contagio. L'allarme dell'oculista La sua storia, qualche settimana fa, aveva fatto il giro del mondo, in quanto il medico era stato tra i primi a parlare della malattia che stava iniziando a diffondersi in Cina. Li Wenliang, un oculista, era ... ilgiornale

AnnaAscani : Questa sì che è una buona notizia! Non è stato contagiato dal #coronavirus lo studente italiano che non è potuto pa… - repubblica : Coronavirus, contagiato il medico eroe cinese che per primo lanciò allarme - Tg3web : #Coronavirus Si aggravano le condizioni dei due cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma. A causa di un’insuffici… -