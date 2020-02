Coronavirus, contagiate 4 persone del posto a Singapore. Positivo anche un belga rimpatriato da Wuhan (Di martedì 4 febbraio 2020) Aumenta il numero delle persone contagiate da Coronavirus che nel mondo supera i 20mila. A Singapore ci sono stati i primi casi confermati di contagio di quattro persone del posto. In totale le infezioni nel Paese sono salite a quota 24. Mentre è risultato Positivo al Coronavirus anche un cittadino belga rimpatriato da Wuhan. In tutto erano nove i belgi rientrati. Il paziente ora è in cura all’Ospedale universitario Saint-Pierre di Bruxelles. Sarebbe invece negativo al virus il 17enne italiano rimasto a Wuhan sarebbe dovuto partire insieme agli altri 56 italiani che ieri, 3 febbraio, ma è rimasto a terra perché aveva qualche linea di febbre. #BREAKING Singapore announces first local #Coronavirus transmissions pic.twitter.com/pXDWHbJ9jQ— AFP news agency (@AFP) February 4, 2020 Mentre la Camera della Moda ha lanciato in occasione della Milano Fashion Week ... open.online

