Coronavirus | caso sospetto a Livorno ma le autorità ribadiscono | “In Italia non c’è

Mentre il Coronavirus continua a fare morti e contagiati, in Italia arrivano rassicurazioni circa la situazione del nostro Paese, che non è in emergenza sanitaria e che ha adottato alcune tra le misure più significative per combattere la diffusione del virus. Mentre le autorità invitano alla cautela ma senza allarmismi, dalla Toscana arriva la notizia di un caso sospetto a Livorno. Le ultime notizie dall'Italia. caso sospetto a Livorno: 60enne in isolamento dopo rientro da Shangai Un uomo di 60 anni, è stato ricoverato all'ospedale di Livorno nel reparto di malattie infettive come caso sospetto di Coronavirus. Lo comunica l'Asl Toscana nord ovest. L'uomo, livornese, tornato domenica scorsa da Shangai per un viaggio di lavoro ha accusato uno stato di malessere generale che l'ha indotto a chiamare il 118 ed è stato così attivato il protocollo di isolamento

