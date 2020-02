Coronavirus, caso sospetto a Livorno: è un uomo di ritorno dalla Cina (Di martedì 4 febbraio 2020) Arriva da Livorno un nuovo caso sospetto di Coronavirus nel nostro Paese. Questa volta il presunto contagiato è un uomo di 60 anni che è attualmente ricoverato in isolamento presso l’ospedale cittadino, tenuto sotto osservazione dall’equipe coordinata dal dottor Spartaco Sani. Il 60enne livornese ha iniziato a sentirsi male dopo essere tornato da un viaggio di lavoro a Shanghai, allertando immediatamente il 118 che ha subito attivato il protocollo sanitario previsto in questi casi a livello nazionale. notizie

