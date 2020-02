Coronavirus, Burioni contro Conte: “Sì ai controlli sugli studenti dalla Cina” (Di martedì 4 febbraio 2020) Anche Roberto Burioni ha commentato i controlli proposti da alcuni presidenti di regione della Lega per limitare il Coronavirus. La richiesta avanzata dai governatori di Lombardia, Veneto, Friuli e Trentino ha trovato il favore del virologo che ha affermato: “Giusta la richiesta di alcuni presidenti di regione della Lega di avere maggiore attenzione prima di riammettere bambini provenienti dalla Cina nelle nostre scuole. Il Coronavirus cinese è molto contagioso causa una malattia che sembra essere grave e contro di essa non abbiamo né farmaci né vaccini. L’unica arma che possiamo utilizzare per tentare di bloccare questa epidemia è, insieme alla diagnosi precoce, l’isolamento“. Coronavirus, Burioni sui controlli a scuola Matteo Salvini si era già espresso sulla questione, dichiarando che “quando c’è di mezzo la salute dei cittadini possono avere 10 anni o 80 anni ma ... notizie

