Coronavirus, altro grande risultato dell’Italia. Test per scoprire la malattia (Di martedì 4 febbraio 2020) Altra incredibile scoperta tutta italiana riguardo il Coronavirus. Un sistema sanitario con qualche pecca, il nostro, ma senza dubbio uno dei migliori del mondo. Ancora un passo avanti grazie alla ricerca: nel laboratorio di virologia dell’Università di Padova è stato messo a punto il Test per rilevare la presenza del Coronavirus. Il Laboratorio di Virologia dell’Università di Padova fa parte di una rete di laboratori europei per le emergenze dei cosiddetti “virus da importazione” quali ad esempio nel recente passato West Nile e Dengue. Nel caso del Coronavirus il Laboratorio di Padova ha applicato la procedura raccomandata dall’OMS e si sono immediatamente messe in atto le tecniche già definite nell’ambito della rete dei laboratori europei per i virus emergenti, come si vede nel lavoro “Detection of 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT.PCR”, una tecnica messa a punto da ... caffeinamagazine

stanzaselvaggia : Purgatori presenta il film “Virus letale”: un virus che uccide in 72 ore per lui è SIMILE al coronavirus e “è cur… - fabiochiusi : Come con il claim, inverificabile ma anche non smentibile, del coronavirus nato in laboratorio militare cinese (rip… - NicolaPorro : Evviva gli #avvocati che contestano #Davigo. Un altro processo per #Salvini. #Soros ci fa la lezione su #clima e… -