Coronavirus: al sovranista non far sapere quanti prodotti cinesi ha in casa (Di martedì 4 febbraio 2020) Qualche giorno fa quelli di Forza Nuova hanno pensato bene di fare un blitz razzista contro i negozi cinesi per invitare gli acquirenti ad acquistare solo merce italiana perché “più sicura”. Il Corriere della Sera raccontava ieri che molte delle telefonate arrivate al 1500, il numero verde del Ministero della Salute attivato per rispondere alle domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus 2019-nCoV molti hanno chiesto se è sicuro indossare prodotti “made in China” oppure toccare merci importate dalla Cina. Quelli che si vogliono vendicare con la Cina per il Coronavirus Come ha detto già l’Organizzazione Mondiale della Sanità non c’è alcun rischio nel maneggiare o ricevere prodotti provenienti dalla Cina poiché generalmente i Coronavirus non sopravvivono a lungo al di fuori del corpo umano. Il metodo di trasmissione del Coronavirus non è per via cutanea ... nextquotidiano

davidefaraone : Per chi se lo fosse perso, oggi il noto filosofo sovranista Diego #Fusaro ha affermato che il #Coronavirus sarebbe… - AlbertaSimoncin : RT @Viperagentile: Meravigliosi questi amministratori leghisti che vogliono tutelare la salute di tutti escludendo da scuola i bambini cine… - Noovyis : (Coronavirus: al sovranista non far sapere quanti prodotti cinesi ha in casa) Playhitmusic -… -